Un secolo di vita, poi è arrivata l'alluvione. Lo storico mulino non ripartirà: "Il fango ha rovinato tutto"

"Aspettiamo per prendere decisioni più appropriate". L'alluvione di un anno fa ha fermato l'attività del mulino Partisani. La produzione è stata travolta dallo tsunami di acqua e fango portato dal Montone. La struttura si trova ai Romiti, in via Firenze, dagli anni Venti. "Non abbiamo mai avuto problemi dalle piene del fiume - esordisce il titolare Giuseppe Partisani -. Quel martedì 16 maggio 2023 eravamo impegnati con la produzione e sono uscito dallo stabilimento intorno alle 19.30. In quel momento non c'era ancora alcun problema. L'indomani ho visto la devastazione che si era verificata".

Il Montone aveva rotto gli argini, esondando. "Più che l'acqua la calamità è stata il fango, che ha rovinato tutti gli impianti, magazzini e prodotti stivati. Abbiamo subìto un danno enorme. Per poter ripristinare i macchinari occorrerebbe una cifra enorme che non mi sento di anticipare, anche se ci saranno sicuramente degli aiuti". Quale sarà il futuro del sito di via Firenze? "Il mio pensiero non è legato alla ristrutturazione degli impianti o alla modernizzazione, ma di un'altra destinazione d'uso". Resta aperto il negozio e proseguirà al tempo stesso anche lo stoccaggio del grano per uso alimentare, che sarà fatto macinare da un altro mulino.