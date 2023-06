Dalle ore 15 di domenica pomeriggio sono stati attivati punti per la distribuzione ai cittadini delle zone già colpite dall’alluvione di sacchi di sabbia in tre centri: via Autoparco/Pelacano, via Gorizia/via Carso, Palazzetto dei Romiti in via Sapinia 40. I punti di distribuzione sono stati presi d'assalto dalla popolazione e i sacchi sono andati esauriti in poco tempo. In diversi hanno lamentato la scarsità di sacchi e le modalità caotiche di distribuzione, che non tengono conto delle esigenze. Il Comune inoltre fa sapere che nel territorio continuano a essere operativi oltre 30 mezzi di autospurgo che da giorni lavorano per ripristinare il sistema fognario.