Per non dimenticare: un anno fa il dramma, un video di 4 minuti racconta tutta la tragedia che ha travolto Forlì

Il 16-17 maggio 2023, esattamente un anno fa, la Romagna veniva travolta da una tragedia che resterà a lungo sedimentata nella sua memoria e che ha causato 16 morti, 36mila sfollati e danni certificati per 8,5 miliardi di euro. Le immagini di Andrea Bonavita sintetizzano in un video il corposo materiale di cronaca girato in quelle drammatiche settimane. Lo pubblichiamo per non dimenticare.