L'assessora Priolo: "In arrivo 5 milioni per la sicurezza dei fiumi a Forlì"

Dice Priolo: “L'ordinanza per le attività economiche diventerà molto utile per quella riguardante i cittadini e sarà un ordinanza gemella, per fare in modo che ci sia parità di trattamento”. Con risorse della Regione o di altri enti, inoltre, promette Priolo si interverrà sui danni finora non coperti dalle leggi statali sull'alluvione, come i danni ai veicoli e la copertura delle maxi-bollette arrivate agli alluvionati per l'acqua e l'energia elettrica impiegati per le operazioni di pulizia, a volte fatture da centinaia se non migliaia di euro, una beffa per chi ha dovuto far fronte al ripristino dei danni causati dall'alluvione.

