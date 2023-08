Le testimonianze e la rabbia degli alluvionati: "A Villanova non era stato diramato nessun allarme. Così abbiamo perso le auto"

Gli alluvionati hanno sfogato la loro rabbia durante la manifestazione di mercoledì pomeriggio in Piazza Saffi. C'è chi ha perso l'auto, chi invece deve fare i conti con i danni causati dall'ondata di acqua e fango nella propria abitazione quella maledetta sera del 16 maggio scorso. Gente che si è ritrovata ai piedi del Municipio per chiedere chiarezza all'amministrazione comunale sulla destinazione delle donazioni per gli alluvionati ed iniziare un percorso di dialogo e confronto, pubblico e trasparente, con i comitati delle persone colpite dall’alluvione.

VIDEO - La manifestazione degli alluvionati in Piazza Saffi