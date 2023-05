Alluvione, la testimonianza dei soccorritori al centro sfollati: "E' un colpo al cuore quando arrivano infangati"

Il punto di accoglienza di palazzo Sme ospita 147 persone ma le richieste continuano ad arrivare. Sono al lavoro i volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa e la Polizia locale. In via Punta di Ferro i volontari sono al lavoro da ore per dare riparo e un pasto caldo ai tanti cittadini, famiglie, bambini e anziani che hanno dovuto abbandonare le case invase dall’acqua nel cuore della notte.