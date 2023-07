Alluvione, Zattini: "Abbiamo chiesto un commissario con un portafoglio, il nuovo decreto con i 2 miliardi è una buona notizia"

Nella serata di venerdì, il sindaco ha preso parte all’incontro pubblico sul post alluvione - il primo alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale - organizzato da Azione nella sala dell’ex cinema Mazzini. Un incontro pensato per dare risposte ai cittadini colpiti dall'alluvione sugli interventi necessari per il ripristino dei quartieri, che si è dipanato in una lunga disamina tecnica degli esperti sulle alluvioni del passato, sul cambiamento climatico e sulle azioni necessarie per prevenire il rischio idrogeologico.

