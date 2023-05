Alluvionata anche l'area del nuovo centro commerciale vicino l'iper: le impressionanti immagini aeree

Anche l'area di Pieveacquedotto è finita sott'acqua. Allagamenti all'altezza del casello autostradale di Forlì, ma anche sul resto dell'area produttiva e abitativa. Non è stata risparmiata nemmeno l'area del nuovo centro commerciale vicino al "Punta di Ferro". La Ravegnana si è trasformata in un piccolo corso d'acqua. Lunga colonna di tir sulla Tangenziale dopo la chiusura dell'A14. Nel tratto emiliano della dorsale adriatica restano temporaneamente chiusi al traffico i seguenti tratti autostradali della A14 Bologna-Taranto: tra il bivio con la Diramazione di Ravenna e Cesena Nord in direzione Ancona; tra Rimini Nord e Faenza in direzione Bologna.