Colpisce il 10% delle donne, apre un ambulatorio dedicato all'endometriosi

Ha aperto all'ospedale un ambulatorio per le pazienti affette da andometriosi, che si stima colpisca il 10% delle donne. In occasione dell'apertura del nuovo servizio dedicato, sabato alle 15.15 si terrà una conferenza pubblica dal titolo “Diagnosi e terapia innovative dell' endometriosi in una sanita’ di alto profilo: presentazione dell'ambulatorio endometriosi dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni”. Relatori Paolo Masperi, Direttore di presidio Ospedaliero Morgagni-Pierantoni di Forlì; Gianluca Zattini, Sindaco del Comune di Forlì; Annalisa Frassineti presidente APE; Luca Savelli, Direttore della UO Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì; i ginecologi Giulia Magnarelli, Isabella Strada ed Enrico Fontana; Lucia Pace,dottoressa in Scienze Motorie. L’evento si svolgerà presso il Cinema Teatro San Luigi, via Luigi Nanni n. 12 a Forlì. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili, l'ingresso è consentito con Super Green pass e mascherina FFP2 (D.L. 24/12/2021 n. 221). E' necessaria la conferma della propria partecipazione scrivendo a romagna@apendometriosi.it , si prega di indicare il numero del partecipanti ed inviare disdetta qualora non si possa partecipare.