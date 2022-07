Geoscanner e carotaggi: i tecnici studiano cosa c'è sotto piazza del Carmine in vista del parcheggio sotterraneo

Una giornata intera di sondaggi e analisi in Piazza del Carmine per verificare cosa nasconde il sottosuolo. E' l'attività che è stata fatta martedì, come azione propedeutica al progetto di realizzare un parcheggio sotterraneo nella piazza centrale. In azione tecnici con geoscanner e altre attrezzature per i carotaggi. I test servono in particolare per capire se sotto la piazza del centro storico ci siano strutture di rilievo archeologico, ma anche mappare le fondamenta delle costruzioni, i sottoservizi, ordigni bellici ed eventuali spazi vuoti. Per l'assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani, indipendentemente da eventuali progetti di parcheggio sotterraneo, mappare l'area servirà per ogni intervento di riqualificazione che potrà essere previsto. I risultati si sapranno in autunno.