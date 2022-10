"Annalena era azione e contemplazione: vogliamo diffondere la sua luce di speranza"

Sono diverse le iniziative programmate per il diciannovesimo anniversario dell’uccisione della missionaria forlivese Annalena Tonelli, messo a punto dal Comune di Forlì, Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, Diocesi di Forlì-Bertinoro, Centro per la Pace, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, compagnia "Quelli della Via", e associazione Darsi Pace. Mercoledì alle 20.30, in Cattedrale, ci sarà una veglia missionaria diocesana, presieduta dal vescovo Livio Corazza e con la partecipazione di monsignor Giorgio Bertin, vescovo di Gibuti e amministratore apostolico di Mogadisco. Per l'occasione saranno raccolte offerte da destinare ai progetti missionari di monsignor Bertin.

Sabato, alle 21, sarà trasmesso su Teleromagna e sulla pagina Youtube della compagnia teatrale "Quelli della Via" lo spettacolo "Il fiore del deserto. Annalena Tonelli: una via di speranza e amore". Lo spettacolo sarà interamente tradotto in Lis (la lingua dei segni italiana), con la collaborazione di "Doppio Ascolto" di Rimini. Il 14 ottobre, al Centro per la pace" di via Andrelini 59, ci sarà una lettura di brani e lettere di Annalena Tonelli con Francesco Cunial e Luca Vitali, in dialogo con Antonietta Valentini. La serata, "Giardinieri dell'anima e del mondo. L'eredità di Annalena Tonelli per una nuova umanità" è organizzata col patrocinio del Comune di Forlì e della Diocesi. Inoltre è stato aperto un bando di concorso riservato alle scuole, dalle primarie alle superiori.