Lavori per il parcheggio, spunta dal sottosuolo un'antica fornace rinascimentale

In quel punto dovrà sorgere un parcheggio comunale, per andare in parte e recuperare gli stalli persi con la demolizione del parcheggio di piazza Guido da Montefeltro. I sondaggi archeologici prima della realizzazione del parcheggio in via Romanello hanno restituito un'antica formace del XV secolo, usata a lungo per produrre laterizi. Lo studio ha permesso di sviluppare meglio la conoscenza archeologica di quella parte del centro, abitata fin dall'epoca romana e adibita a zona produttiva nei secoli successivi. Nel XVI secolo invece la zona era ricompresa negli orti dei monasteri lì vicini. L'antica fornace, dopo lo studio, sarà ricoperta e sarà realizzato il parcheggio.

L'area della fornace è stata resa visitabile nell'ambito dei progetti di valorizzazione promossi dal Ministero della Cultura, da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, in collaborazione con il Comune di Forlì, Fmi, e la società Ante Quem S.r.l.