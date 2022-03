Pedalata e aperi-cena a lume di candela: "Con le buone abitudini si risparmia e ci guadagniamo di salute"

Si rè rinnovato venerdì sera l'appuntamento con “M'illumino di meno”, che quest'anno ha avuto come tema la bicicletta e la mobilità alternativa, quanto mai d'attualità visto i forti rincari dei prezzi dei carburanti. Dopo una biciclettata, si è tenuto un aperitivo al lume di candela. La manifestazione è stata organizzata da Fridays For Future Forlì, Parents for Future (rappresentata da Nadine Finke e Donatella Piccioni) e l'associazione 'Amici della bicicletta' (Fiab), rappresentata da Maura Ventimiglia.