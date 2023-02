Biciclettata in notturna con apericena a lume di candela per "M'illumino di meno"

Giovedì pomeriggio si è celebrato anche a Forlì "M'illumino di meno", l'iniziativa lanciata per la prima volta nel 2005 da Rai Radio2 e Caterpiller all’insegna del risparmio energetico e sempre più attuale a causa della crisi energetica. Parents e Fridays For Future Forlì, assieme a Fiab, per l'occasione hanno organizzato un doppio appuntamento: una biciclettata serale, dedicata alle piste ciclabili vecchie e nuove e un'apericena al lume di candela al Gamesbond.