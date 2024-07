Aperitivi, cene a tema, musica ed approfondimenti: il ricco menù di "Pesche in Festa", riconosciuta come sagra di qualità

Dal 18 al 21 luglio l'area della Parrocchia di San Martino in Villafranca, (via Lughese 135) ospiterà l'undicesima edizione di "Pesche in Festa", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco San Martèn dedicata a uno dei frutti più coltivati in Romagna. Da quest'anno la manifestazione si può fregiare dell'ambìto marchio di "Sagra di qualità", assegnato dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli). Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato da Patrizia Carpi, presidente del sodalizio, lo scorso 11 marzo durante una cerimonia che si è svolta a Roma, presso Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica. Il programma delle quattro giornate sarà caratterizzato da molti appuntamenti per tutte le età, a partire dalla prima serata quando dalle 19 si potranno degustare aperitivi preparati con la frutta e sarà possibile consumare, dalle 20, una cena a tema, durante la quale verranno proposti piatti della tradizione romagnola rivisitati con l'utilizzo delle pesche (prenotazioni telefonando a Gemma: 3408623337 o Chiara: 3488756329 entro il 16 luglio).