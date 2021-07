Assistenti civici, una risorsa importante per la città: riconoscimento in Consiglio comunale

In apertura della seduta del Consiglio Comunale di Forlì, si è svolto il tradizionale momento di consegna da parte di 'Risorsa Cittadino' degli attestati di partecipazione agli 11 assistenti civici partecipanti della nona edizione del corso di formazione volontari tenutosi nel 2020. Insieme a loro l'amministrazione comunale, attraverso il sindaco Gian Luca Zattini e l'assessore Andrea Cintorino, ha voluto sottolineare l'impegno e la disponibilità dei volontari per il servizio alla città. Cintorino ha evidenziato "l'amore che si ha verso la partecipazione" e "il mettersi in gioco per aiutare gli altri". "Dell'orrendo 2020 l'unica cosa bella che ci portiamo dietro è la grande disponibilità del mondo del volontariato, che hanno fatto di Forlì una città ricca di cuore".