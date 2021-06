Un gioiello da oltre 700 cavalli, 12 cavalli di melodia: sognare si può, per le vie del Forlivese l'Aston Martin DBS Volante

Si distinguerà sicuramente. Non solo per il colore, arancione, ma per il rombo, una melodia sprigionata da dodici cilindri a V. Sulle strade del Forlivese si potrà ammirare in questi giorni un esemplare cabrio di “Aston Martin DBS Volante”, un gioiello a quattro ruote che sarà per due settimane nelle disponibilità del giornalista forlimpopolese Enea Casadei, amministratore delegato di “Top Class Magazine Group” e direttore di Top Class Italia Style Magazine, periodico d'informazione che si occupa di dare visibiltà ai prodotti e servizi di prestigio delle principali top aziende mondiali.