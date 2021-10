Atletica, gli Assoluti nel centro di Forlì: "Un evento unico". Che va oltre la sfida sportiva

Di corsa sulle strade di Forlì. È in arrivo un nuovo appuntamento tricolore, in programma domenica mattina. Nella città mercuriale si assegnano i titoli italiani dei 10 chilometri su strada, per le categorie assoluti, promesse e juniores, in una manifestazione che riprende vita dopo lo stop di un anno, nel 2020, a causa della pandemia: l'ultima edizione disputata, quella di Canelli nel settembre 2019, aveva incoronato campioni italiani Fatna Maraoui e Lorenzo Dini. L'evento mette in palio anche le maglie tricolori per la categoria under 18, sulla distanza di 10 chilometri per gli allievi e di 6 chilometri per le allieve ed è anche valido come tappa dei Campionati di società di corsa, il cui verdetto finale sarà emesso dopo i Tricolori di mezza maratona a Roma.