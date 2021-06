Devi attivare javascript per riprodurre il video.

File estenuanti al centro vaccini, i giovani in fila: "Utile farlo subito per il green pass" - VIDEO

Tante persone in fila al centro vaccini, tra proteste per il caldo e per gli assembramenti all'ingresso. Tra di loro tanti giovani