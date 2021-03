Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Attraverso un obiettivo" la mostra fotografica virtuale del Club Fotografico CSI Carlo Savoia

Il Club Fotografico CSI Carlo Savoia di Forlì, in tempi di restrizioni ed incertezze, come nel periodo attuale, decide di proseguire le proprie attività cambiando i mezzi a disposizione, ma mantenendo inalterato l'entusiasmo e la passione per la fotografia. Ecco così l'idea di coinvolgere i soci nella prima mostra fotografica virtuale del collettivo