Furlé Trotter - L'Avis e la sua filosofia: "Diamo una speranza di vita in più, il cittadino si impegna per fare qualcosa per gli altri"

Il "globe trotter" è il giramondo in inglese, l'instancabile viaggiatore alla ricerca continua delle meraviglie del globo. Ma si può essere "globe trotter" anche a Forlì e dintorni, essere insomma 'Furlé Trotter', cioè con l'animo del giramondo alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze nascoste del nostro territorio. Questa prima parte della undicesima puntata di "Furlè Trotter" è dedicata all'Avis, alla sua nuova sede della 'Casa del Donatore', in occasione dell'avvicinarsi della Giornata del Donatore. Continua la rubrica video “Furlè Trotter” con la curiosità di andare a conoscere meglio realtà, luoghi, storie, persone-personaggi di Forlì - meglio 'ad Furlè' - e dei comuni del territorio forlivese. A curarla è Vincenzo Bongiorno, classe 1979 innamorato della Romagna, laureato in Giurisprudenza e consulente assicurativo nella vita di tutti i giorni, è giornalista pubblicista dal 2002, già consigliere comunale a Forlì dal 1999 al 2014.