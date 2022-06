Le frecce tricolori in "Ciao": tre forlivesi in viaggio dal nord al sud Italia con il motorino che ha fatto sognare i giovani

Tre amici che vorrebbero partecipare al "Mongol Rally". Ma prima arriva il Covid e poi la guerra. Ma c’è la voglia di fare qualcosa di unico e divertente. Due sono ottimi ciclisti, l’altro un motoviaggiatore. Qual è l’anello mancante tra due mountain bike e un GS 1.100? Ma certo, e’ lui, il mitico Ciao Piaggio che tutti e tre - Riccardo Prati, Valerio Fregnani e Riccardo Cattalini - hanno avuto da adolescenti e li ha fatti sognare. Tra una birra e l’altra il progetto ha preso così forma il progetto chiamato “Ciao Ciao Ciao Italia”. Partiranno dal comune più a nord d’Italia, Predoi e attraverseranno tutta l’Italia con tre ciao tricolori, uno bianco uno rosso e uno verde, fino al comune più a sud, Portopalo di Capo Passero. Oltre all’aspetto goliardico l’obiettivo e’ quello di dare visibilità alla Onlus Tangram di Forlì e alla Fondazione Isal. La partenza e’ prevista per il primo luglio e ci sarà un passaggio e un evento a Forlì il 7 luglio. Un'avventura che sarà possibile seguire sulla pagina Facebook "Ciao Ciao Ciao Italia", Instagram "ciaociaociaoitalia2022" sul canale Youtube di Riccardo Cattalini. To Be Continued...