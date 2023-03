Avvicinare i ragazzi alla storia della Romagna attraverso il modellismo: mezzi militari, soldatini e diorami in mostra

Dai celti ai romani. Fino al secondo conflitto mondiale. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, con la collaborazione del Comune di Forlì, ha allestito la prima "Mostra di modellismo statico di ambientazione storica militare italiana", ospitata per tutto il mese di aprile nel Sacrario dei Caduti di corso Diaz 95 (orari di visita dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19). Parallelamente è stato organizzato anche un concorso per modellisti di tutte le età, con sculture che riproducono mezzi militari o diorami. Alcuni di questi saranno esposti al museo del soldatino nella Casa del Mutilato, in via Maroncelli 3. Per informazioni è possibile contattare il numero 3394875525