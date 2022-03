"Basta precarietà, discriminazioni e intimidazioni": lavoratori dei servizi di logistica di Coop in protesta

I lavoratori del magazzino "Coop Alleanza 3.0" gestito in appalto da "Afv Logistica srl" sono scesi in protesta sabato pomeriggio alle 15 davanti al supermercato Coop di via Curiel a Forlì. E' l'esito della protesta sindacale del sindacato di base "Adl Cobas". "Sono sempre più numerosi gli episodi di contestazioni disciplinari che risultano infondate e strumentali ad aumentare il senso di ricattabilità dei lavoratori attraverso le sanzioni e a scoraggiare dinamiche di solidarietà o rivendicazione. Ma è anche nella distribuzione dei carichi di lavoro che ci sono diverse problematiche sopratutto in alcuni reparti e nel turno notturno, con differenze ad esempio per chi ha un contratto di somministrazione tramite agenzia interinale e si trova turni anche di 12 ore di lavoro", avevano detto in una nota di protesta i rappresentanti sindacali