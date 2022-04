Biblioteca per bambini, taglio del nastro: "Un sogno che si avvera". Il sindaco: "Per i piccoli meglio di tv o smartphone"

Taglio del nasto con il sindaco Zattini per una giornata di festa nel quartiere. A Villafranca è nata una biblioteca per bambini 'Libro aperto'. "Un sogno che si avvera - spiega Federica, ideatrice del progetto - abbiamo voluto promuovere una biblioteca per bimbi, e ho trovato il sostegno di tante mamme". Un bel progetto che mira a promuovere la lettura, ma anche la socialità tra bambini (e anche tra gli stessi genitori). Il sindaco Gian Luca Zattini ha sottolineato: "Che bello vedere tutti questi bambini, la comunità si stringe attorno ad un grande progetto. Non condanniamo i bambini ad avere come unico interlocutore lo schermo della tv o del telefonino".