Bonaccini: "Separare dalla Romagna dall'Emilia? Nessuno ne parla più..."

All'inaugurazione del corso di laurea in Medicina il presidente della Regione Stefano Bonaccini interviene anche sull'autonomia della Romagna. Per Bonaccini "l'Emilia-Romagna che investe sui saperi e che concorre sul mercato globale non parla più di separarsi in due regioni". Per Bonaccini sarebbero state "due debolezze", mentre "oggi corriamo nel mondo".