Squadre di vigili del fuoco sono impegnate domenica con sedici mezzi dalle 11 per spegnere un vasto incendio di bosco che sta interessando l’area del comune di Modigliana, sull’Appennino tosco emiliano, in provincia di Forlì Cesena. In rinforzo alle operazioni di spegnimento anche l’elicottero del reparto volo di Bologna