"Vicini a chi ha bisogno", a Forlì il Comune stanzia 300mila euro in buoni spesa

Il Comune di Forlì ha pubblicato il nuovo bando per l'assegnazione di "buoni spesa" a favore di famiglie o persone in condizioni di difficoltà economiche. Da mercoledì, a partire dalle 11, fino alle 24 di domenica 13 dicembre sarà possibile collegarsi sulla piattaforma web del Comune di Forlì per compilare la domanda relativa all’erogazione della terza trance dei buoni spesa.