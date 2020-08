Un velodromo rinnovato ed un nuovo ciclodromo anche per passeggiate: il vicesindaco Mezzacapo illustra i lavori

Volto nuovo per il velodromo comunale "Glauco Servadei", che dal 6 all'11 ottobre ospiterà i Campionati Europei su Pista per Under 23 e Juniores 2020. L'impianto sportivo di viale Roma sarà infatti oggetto di un progetto di risanamento e ristrutturazione, con brillerà di nuova luce proprio in occasione della competizione ciclistica europea. Mezzacapo ha inoltre annunciato il progetto e il cronoprogramma di realizzazione del nuovo “Ciclodromo” che sorgerà nell'area di via Mazzapinti, fra il Quartiere di Cà Ossi e San Martino in Strada, dove i giovani potranno allenarsi in sicurezza.