Cambia la gente ora in fila per i vaccini: "Lo faccio solo per lavorare", "Avevo dubbi, ma fidiamoci della scienza"

In molti sono scettici e ritengono la vaccinazione non una libera scelta, ma altri hanno sfruttato la scadenza per chiarirsi le idee e accogliere l'immunizzazione

Gli umori della persone in fila per fare il vaccino anti-Covid il giorno precedente all'obbligo del Green Pass per lavorare. In molti sono scettici e ritengono la vaccinazione non una libera scelta, ma altri hanno sfruttato la scadenza per chiarirsi le idee e accogliere l'immunizzazione. Tra di loro, invece, ci sono gli ultraottantenni che non tentennano alla terza dose. Tutta la varietà di opinioni in questi giorni.