L'estremo saluto a Piero Gallina, ex presidente della Provincia: camera ardente in municipio

La città di Cesena e la provincia di Forlì-Cesena si stringono nel ricordo di Piero Gallina. In molti, sin dalle prime ore del mattino, hanno voluto presenziare alla camera ardente che è stata allestita nella sala degli Specchi presso la residenza comunale. Hanno reso omaggio al feretro, tra gli altri, gli ex sindaci di Cesena Paolo Lucchi, Giordano Conti ed Edoardo Preger, oltre al sindaco in carica Enzo Lattuca. Venerdì mattina (29 dicembre) l’ultimo saluto, alle 10 l’ingresso al cimitero monumentale, con le esequie funebri civili, alla presenza della banda e la commemorazione da parte del sindaco Enzo Lattuca. Gallina lascia la moglie Lilia e tre figlie.

Spentosi all'età di 81 anni, Gallina venne eletto primo cittadino di Cesena nel 1986 e rieletto nel 1990 alla testa di una coalizione fra repubblicani e comunisti. Nel 1992 ha dato le dimissioni per contrasti col proprio partito (Pri), tornando ad insegnare educazione fisica. È stato presidente della Provincia di Forlì-Cesena dal 1995 al 2004, quando militava nel Partito Repubblicano Italiano. Nel 2004, scaduto il suo mandato, è uscito dal Pri, aderendo successivamente al Partito Democratico.