Look aggressivo, la Pieffe 2.015 guarda al tifo giovanile: è Fabio Valentini l'uomo copertina della campagna abbonamenti

L'uomo copertina è il playmaker Fabio Valentini. Prende il nome di "Change" la campagna abbonamenti della Pallacanestro Forlì 2.015, al via da lunedì 1 settembre con la "fase uno", quella del rinnovo, e che si concluderà il 15 settembre. La tesserà darà diritto di assistere alle 13 partite di regular season e alle 3 gare previste per la fase ad orologio, per un totale di 16 sfide. Si potrà tornare al posto occupato nella stagione 2019/2020 dagli abbonati e sono previste diverse riduzioni.

