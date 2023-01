L'addio a Papa Ratzinger: le campane della Cattedrale di Forlì suonano a lutto per Benedetto XVI

Si sono svolti giovedì mattina a Piazza San Pietro i funerali di Benedetto XVI. La celebrazione è stata preceduta dalla recita del rosario. La bara di Ratzinger è stata collocata sul sagrato. "Benedetto, fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell'udire definitivamente e per sempre la sua voce", ha detto Papa Francesco nell'omelia, chiedendo di "affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l'olio del Vangelo, che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita". Alle 9.30 le campane del Duomo di Forlì hanno suonato a lutto. Il vescovo Livio Corazza presiederà la messa di suffragio per Papa Benedetto XVI sabato alle 10 in Cattedrale.