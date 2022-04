Il campus compie 20 anni: "Ed è in espansione, in arrivo lauree in inglese e con vocazione internazionale"

“Il Campus universitario di Forlì. A vent’anni dalla nascita, quale futuro?”: il Pd forlivese ha incontrato per questa ricorrenza il mondo dell’Università, giovedì sera. Il Campus di Forlì ha compiuto 20 anni ed oggi la comunità universitaria cittadina è una realtà dinamica, capace di esprimere innovazione e una qualità didattica che da sempre la colloca ai primi posti delle graduatorie nazionali e internazionali. A presentare i progetti di sviluppo sono stati il presidente del Campus Emanuele Menegatti, l’Assessore allo sviluppo economico dell’Emilia Romagna Vincenzo Colla. Ha coordinato l'evento il segretario territoriale del Pd forlivese Daniele Valbonesi.

