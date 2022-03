I Vigili del Fuoco di Forlì sono intervenuti sabato mattina per salvare un cane scivolato in un pozzo profondo 9 metri. Il fatto è avvenuto a Meldola. Ha provveduto al recupero la squadra esperta in manovre speleo alpino fluviali. La vicenda ha avuto un lieto fine, con l'animale spaventato che ha ricevuto tante coccole dai suoi salvatori dall'elmetto rosso.