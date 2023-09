Dal Campus a Corso della Repubblica, i cantieri attivi in città coi fondi del Pnrr: sopralluogo del viceministro Edoardo Rixi

Il viceministro alle Infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi si è recato lunedì mattina a Forlì per visitare i cantieri Pnrr cittadini in corso e già terminati. La prima tappa è stata al parcheggio del Campus universitario in viale Corridoni, dove i lavori sono in corso. Il tour di Rixi ha toccato poi piazzale della Vittoria per proseguire in corso della Repubblica, dove stanno avanzando le opere di restyling dell’asse viario del centro storico forlivese. La visita è terminata al parcheggio Casamorata, nella via omonima, la prima opera pubblica già conclusa interamente finanziata e realizzata con fondi Pnrr.