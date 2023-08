La canzone dei volontari all'ingresso del Comune: "Le istituzioni non sono state presenti" - VIDEO

"Stanno girando un film al di là del ponte": con queste parole si apre la canzone che lunedì, vigilia di Ferragosto, il toscano Fabrizio e altri volontari hanno cantato sotto i portici di fronte alle scale d'ingresso del municipio di Forlì. Un brano di rabbia e di speranza che si rivolge al sindaco Zattini e più in generale alle autorità romagnole. "E' un video che porta un messaggio di rabbia per le tante situazioni in cui le istituzioni non sono state presenti per le persone di Forlì e dell'Emilia Romagna", spiega Gianluca Arena, uno dei volontari, che ci ha raccontato il significato di questa iniziativa.