Capra sbranata vicino al parco fluviale, la testimonianza: "Chi fa la passeggiata non è in sicurezza"

Sbranata da due lupi affamati a pochi passi dall'ospedale di Vecchiazzano. A fare questa brutta fine è stata una capra ospitata nel recinto del veterinario Claudio Ravaioli che si trova all'interno di un'area verde proprio dietro all'ospedale, praticamente quasi in città. A lei è toccata la sorte più brutta perché dopo essere stata uccisa è stata anche sbranata, presa a morsi da due animali affamati. Un'altra capra, invece, è stata solo uccisa e lasciata a terra, intatta. Forse i lupi non sono riusciti a terminare il loro lavoro perché messi in fuga da qualcosa o qualcuno.