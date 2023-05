Casa travolta dalla frana, intervento dei Vigili del Fuoco: messo in sicurezza serbatoio di gpl

I Vigili del Fuoco di Forlì, insieme ai colleghi del distaccamento volontario di Civitella di Romagna e della squadra Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Venezia, sono stati impegnati lunedì pomeriggio a Porcentico nel comune di Predappio, nei pressi dell'abitazione travolta mercoledì scorso da una vasta frana per mettere in sicurezza il serbatoio di gpl a servizio della casa ridotta ad un ammasso di macerie. A seguito del maltempo che ha colpito la zona nei giorni scorsi, il serbatoio interrato contenente gpl era colpito dallo smottamento. Per le operazioni di bonifica, e smaltimento del gas all'interno si è reso necessario l'intervento del nucleo Nbcr dei Vigili del Fuoco di Venezia, specializzati nel trattamento di Gpl.