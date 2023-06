A Forlì ci sono ben 8 edifici in 4 punti della città, tra i Romiti e Schiavonia, che risultano inagibili in quanto l'alluvione potrebbe averne compromesso la stabilità. Con quattro ordinanze urgenti del sindaco, il Comune ha imposto gli interventi necessari al ripristino e, di conseguenza, per permettere il rientro a casa dei residenti evacuati.