Una cassetta delle lettere per ricordare Sara Pedri: in tanti l'hanno voluta ricordare con degli scritti

Anche una cassetta dele lettere accanto all'albero nel nome di Sara Pedri, la giovane ginecologa scomparsa un anno fa nei pressi di Cles, in Val di Non. L’iniziativa si è svolta giovedì pomeriggio nel parco urbano “Franco Agosto”, dove sono state lette delle lettere indirizzate idealmente a Pedri prese dalla cassetta appositamente realizzata accanto a dove è stato piantato un albero di Liquidambar, le cui foglie assumono sfumature rosse come i capelli Sara. Accanto all’albero è stata installata anche una targa in sua memoria.