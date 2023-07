Sta per scattare l'ora del restyling di Corso della Repubblica. Prenderanno via lunedì 17 luglio i primi lavori di riqualificazione, suddivisi su tre segmenti per ridurre il più possibile i disagi.

LAVORI IN CORSO DELLA REPUBBLICA - Si comincia il 17 luglio

IL SINDACO ZATTINI - "E' un atto di coraggio"