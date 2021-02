Centro vaccini, l'assessore: "Taxi gratuito per gli ultraottantenni che non hanno mezzi per arrivare in fiera"

Dopo aver attivato, come da indicazione regionale, tre punti vaccinali nel territorio romagnolo, uno per provincia (quello per Forlì-Cesena è stato diposto alla fine di dicembre alla fiera di Cesena), vengono attivate ora ulteriori sedi per la campagna vaccinale. Lunedì apre il nuovo punto vaccinale, l'hub è collocato presso la Fiera e servirà gli abitanti di tutto il distretto forlivese.