Girano l'Italia con tre "Ciao" tricolori: la sosta a Cavarei prima della ripartenza verso la Sicilia

Polo azzurra, con il logo dell'avventura, e arrivo in parata in rigoroso ordine tricolore: verde, bianco e rosso. Riccardo Prati, Valerio Fregnani e Riccardo Cattallini, protagonisti del giro d'Italia in Ciao, lo storico motorino della Piaggio che ha fatto sognare le generazioni anni 70-80 e 90, partito venerdì scorso da Predoi, il comune più a nord del Bel Paese, e che terminerà a Porto Palo di Capo Passero in Sicilia, comune del profondo sud, ha fatto sosta giovedì mattina al parco di Via Bazzoli nel quartiere Cava