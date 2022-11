Cioccolato per tutti i gusti, dal Piemonte alla Sicilia: il tour "Choco Amore" alla conquista di Piazza Saffi

Un weekend per golosi in Piazza Saffi con il tour delle Feste del Cioccolato Nazionali, il format gastronomico monotematico più famoso d’Italia che propone la gastronomia abbinata alla cultura ed al consumo responsabile di prodotti genuini. Il tour della Choco Amore è l’unico che si manifesta non solo come fiera-mercato ma promuove la cultura del cioccolato proposta dai migliori maestri cioccolatieri provenienti da più parti d’Italia, dal Piemonte, dalla Toscana, dall’Emilia Romagna, dalla Calabria e dalla Sicilia.

L’obiettivo che i Maestri Artigiani Cioccolatieri è quello di informare, specialmente il giovane pubblico sull’importanza del consumo consapevole e responsabile. E’ risaputo che, a differenza del cioccolato industriale circolante nel nella grande distribuzione, quello artigianale, non contenendo additivi ed conservanti ha breve durata e quindi non facile da trovare in commercio. Un intenso profumo di cioccolato ha invaso Piazza Saffi, con le specialità dei maestri cioccolatieri ad accogliere sia grandi che piccini.