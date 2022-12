La piccola Civitella in festa per la vittoria del Marocco, e il bar diventa un simbolo di integrazione

Uno spaccato romagnolo interessante della vittoria che ha proiettato il Marocco alla storica semifinale dei mondiali, lo offre la piccola Civitella di Romagna. Il bar del paese 'Barracuda' è diventato il quartier generale della numerosa comunità marocchina di tutta la vallata del Bidente. In pratica 300 persone si sono ritrovare per vedere la partita con quattro televisioni. Dopo i festeggiamenti la comunità marocchina ha aiutato a pulire la piazza del paese. Un bell'esempio di integrazione, oltre ad una giornata di festa per i tifosi marocchini.

Video di un lettore