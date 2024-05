Vicini sta con Zattini: "Difensore storico della sanità forlivese, ha lavorato con umiltà coinvolgendo più teste"

Claudio Vicini, ex primario di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale dell'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, medico di fama internazionale ora operante anche all'estero dopo il pensionamento dello scorso ottobre, appoggia il sindaco uscente e candidato di centrodestra Gian Luca Zattini. Il suo ruolo a fianco di Zattini non sarà di candidato, ma di consigliere per le questioni sanitarie.

