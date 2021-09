Il "Climate clock" nelle scuole e aziende, che cos'è? "Ci dice il tempo che resta per contenere il riscaldamento globale"

Parte ufficialmente anche a Forlì il conteggio del tempo che rimane per evitare che la temperatura media del pianeta superi di 1.5°C i livelli dell’epoca pre-industriale. La campagna "Climate clock", l’orologio della consapevolezza sull’emergenza climatica, ha già trovato numerose adesioni anche nella città mercuriale, a pochi giorni dallo sciopero mondiale per il clima, con la manifestazione in programma venerdì dalle 9 in Piazzale della Vittoria. A partire dal mese di settembre i appresentanti del gruppo forlivese di Parents for Future, ramo degli adulti del movimento per il clima nato in seguito a un appello di Greta Thunberg, hanno contattato diverse realtà del territorio alle quali è stata presentata la campagna, chiedendo loro se fossero interessate ad aderire.