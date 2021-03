Al via le prenotazioni per gli over 80, code di oltre un'ora nelle farmacie: le opinioni degli anziani

Fin dalle prime ore della mattina di lunedì le farmacie di Forlì sono state prese d'assalto per la prenotazione dei vaccini contro il Coronavirus estese anche ai cittadini con età superiore agli 80 anni, dopo le prime due settimane riservate agli over 85 anni. Le vaccinazioni partiranno già da domani martedì. Per fortuna sotto un sole tiepido e primaverile gli anziani o i loro famigliari si sono messi pazientemente in coda, con attese anche superiori ad un'ora per prenotare l'atteso vaccino. Ecco cosa dicono gli anziani in attesa della prenotazione.