Collezione Verzocchi, primo appuntamento: artisti e intellettuali raccontano le opere in una serie di video

Arriva al varo un progetto digitale per valorizzare il patrimonio artistico della Collezione Verzocchi, ospitata a Palazzo Romagnoli a Forlì, uno degli esempi di più originali di raccolte d’arte focalizzate su un tema specifico, il lavoro. Il progetto, realizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione “Città di Ebla” prevede che periodicamente, sul sito internet della Collezione Verzocchi (www.collezioneverzocchi.com), verranno pubblicati video di alcuni minuti in cui artisti visivi, attori, registi, intellettuali, protagonisti della cultura italiana ed esperti di varie discipline, si cimenteranno nella narrazione di un dipinto della collezione scelto in base alle loro sensibilità e interessi, stabilendo un rapporto “uno a uno” con un’immagine che potrà aprirsi anche a riflessioni sul presente e sul proprio lavoro.